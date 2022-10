© picture alliance / Daniel Karmann/dpa

US-Präsident Joe Biden will die Entkriminalisierung von Marihuana vorantreiben - in vielen der 50 US-Bundesstaaten ist der Gebrauch von Marihuana zu medizinischen Zwecken erlaubt, in rund 20 generell entkriminalisiert. Foto:picture alliance / Daniel Karmann/dpa