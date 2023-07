/ Lesedauer: ca. 4min Staatsbesuch Biden in Finnland - fünf Jahre nach Trump-Putin-Treffen

Nach dem Nato-Gipfel in Vilnius reist Joe Biden zum neuesten Bündnismitglied. Der Kurztrip nach Finnland steht in völligem Gegensatz zum letzten Besuch eines amtierenden US-Präsidenten in Helsinki.

© Sergei Grits/AP/dpa US-Präsident Joe Biden bei seiner Ankunft in Helsinki. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Von Magdalena Tröndle und Steffen Trumpf, dpa