Konflikte Biden besucht Polen nach Kurzvisite in Kiew

Einen Tag nach seinem aufsehenerregenden Besuch in der Ukraine reist der US-Präsident zum Nachbarn Polen. Auch in Warschau wird es an großer Symbolik nicht mangeln.

© Evan Vucci/AP/dpa US-Präsident Joe Biden bei seiner Ankunft in Warschau. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Von dpa