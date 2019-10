Empfehlung - Besucher feiern den Berliner Fernsehturm

dpaBerlin Manche kamen aus Schwedt an der Oder, andere gar aus Mexiko: Am 50. Jahrestag der Eröffnung des Berliner Fernsehturms haben zahlreiche Besucher das Wahrzeichen der Bundeshauptstadt am Alexanderplatz besucht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/besucher-feiern-den-berliner-fernsehturm-321999.html