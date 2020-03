Empfehlung - Berliner Clubs und Bars seit diesem Wochenende geschlossen

dpaBerlin Fast alle bekannten Clubs öffneten schon am Freitagabend nicht mehr und wollten auch am (heutigen) Samstag und dann die nächsten fünf Wochen geschlossen bleiben. Auch viele Kneipen in den Innenstadtbezirken wurden am Freitagabend nicht mehr von so vielen Menschen besucht wie sonst am Wochenende. Barkeeper und Kellner sagten, die Auswirkungen des Virus seien deutlich zu spüren und es kämen weniger Menschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/berliner-clubs-und-bars-seit-diesem-wochenende-geschlossen-347709.html