© Wolfgang Kumm/dpa

Bettina Jarasch (Büdnis90/Grüne, l-r), Verkehrssenatorin in Berlin, Klaus Lederer (Linke), Kultursenator in Berlin, und Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin in Berlin, zu Beginn der Sondierungen zur Regierungsbildung. Foto: Wolfgang Kumm/dpa