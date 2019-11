Empfehlung - Berlin meldet vor Nato-Gipfel höhere Verteidigungsausgaben

dpaBrüssel Kurz vor dem nächsten Nato-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump wurden dem Bündnis für 2020 Ausgaben in Höhe von 50,25 Milliarden Euro gemeldet, wie die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel erfuhr. Dieser Betrag wird schätzungsweise einem Anteil von 1,42 Prozent am Bruttoinlandsprodukt entsprechen. Ziel der Nato-Staaten ist eine Quote von 2,0 Prozent. Für 2019 waren für die Bundesrepublik zuletzt 1,36 Prozent prognostiziert worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/berlin-meldet-vor-nato-gipfel-hoehere-verteidigungsausgaben-329966.html