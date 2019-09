Empfehlung - Berlin: Iran für Angriffe in Saudi-Arabien verantwortlich

dpaNew York „Für uns ist deutlich, dass der Iran Verantwortung für diesen Angriff trägt“, hieß es in einer am Montag am Rande der UN-Vollversammlung veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung, der französischen sowie der britischen Regierung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/berlin-iran-fuer-angriffe-insaudi-arabien-verantwortlich-320249.html