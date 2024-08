/ Lesedauer: ca. 2min Explosionen in der Ostsee Berichte: Haftbefehl nach Nord-Stream-Anschlägen erwirkt

Die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines sorgten weltweit für großes Aufsehen. In Deutschland laufen die Ermittlungen in dem Fall. Berichten zufolge gibt es neue Erkenntnisse zu möglichen Tätern.

© -/Danish Defence Command/dpa Ende September 2022 beschädigten mehrere Sprenungen die beiden Pipelines, dufch die russisches Gas nach Europa gelangte. (Archivbild) Foto: -/Danish Defence Command/dpa

Von dpa