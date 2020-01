/ Lesedauer: ca. 2min Berichte: Erdogan kommt für Libyen-Gespräche nach Berlin

Gerade erst hat die Türkei Soldaten nach Libyen geschickt. Jetzt berichten türkische Medien, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland an Gesprächen über die Lage in dem Bürgerkriegsland teilnehmen will.