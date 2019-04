Empfehlung - Bericht: Saudische Führung entschädigt Khashoggis Kinder

dpaWashington Die Zeitung berichtete am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf aktuelle und frühere saudische Regierungsvertreter sowie auf das Umfeld der Familie Khashoggis, König Salman habe die Zuwendungen Ende vergangenen Jahres abgesegnet. Die zwei Söhne und zwei Töchter Khashoggis - der Kolumnist der „Washington Post“ war - hätten teure Häuser in Saudi-Arabien bekommen und würden monatliche Zahlungen in fünfstelliger Höhe erhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/bericht-saudische-fuehrung-entschaedigt-khashoggis-kinder-290046.html