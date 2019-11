Empfehlung - Bericht: Drei Frauen werfen Sondland sexuelle Übergriffe vor

dpaWashington Drei Frauen werfen dem US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, sexuelle Übergriffe vor, wie „ProPublica“ und „Portland Monthly“ in einem gemeinsam am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Artikel berichteten. In einer Erklärung wies der 62-Jährige die Anschuldigungen zurück. Sie seien „zu politischen Zwecken“ abgestimmt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/bericht-drei-frauen-werfen-sondland-sexuelle-uebergriffe-vor-331861.html