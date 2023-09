/ Lesedauer: ca. 2min Klima Bericht: Britische Regierung will Klimaziele verwässern

Laut einem Bericht will die britische Regierung einige Maßnahmen zum Klimaschutz kippen. Premierminister Rishi Sunak kündigte an, in den kommenden Tage Klarheit zu schaffen.

© Tejas Sandhu/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak will sich zu einem beunruhigenden Medienbericht äußern. Foto: Tejas Sandhu/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa