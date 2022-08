/ Lesedauer: ca. 2min Personalmangel Beamtenbund: 360.000 fehlende Stellen im öffentlichen Dienst

In den kommenden Jahren gehen die sogenannten „Babyboomer“ in Rente - und im öffentlichen Dienst fehlt es bereits jetzt an neuem Personal. Wie können Berufe in diesem Bereich attraktiver gemacht werden?