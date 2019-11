Bamf: Schneller Entscheid zu Asylantrag von Clan-Mitglied

Erst im Juli war ein Mitglied des Bremer Miri-Clans abgeschoben worden. Nun ist er in Bremen wieder aufgetaucht - und beantragt Asyl. Wegen Todesdrohungen hatte er den Libanon verlassen. Das Bamf will schnell eine Entscheidung in der Sache treffen.