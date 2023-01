/ Lesedauer: ca. 2min Demonstration Bagger und Gleise: Kohle-Gegner setzen Protestaktionen fort

Am Montag haben die letzten Aktivisten Lützerath verlassen. Der Protest geht derweil andernorts weiter. In Inden und Neurath besetzen Aktivisten am Morgen Bagger und Bahnschienen.

© Henning Kaiser/dpa/Symbolbild Das Aktionsbündnis „Lützerath Unräumbar“ hat für Dienstag zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen. Foto: Henning Kaiser/dpa/Symbolbild

Von dpa