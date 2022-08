/ Lesedauer: ca. 2min Vereinte Nationen Baerbock hält Rede zu transatlantischen Beziehungen

Der Ukraine-Krieg schweißt Europa und Nordamerika enger zusammen. In New York will Außenministerin Annalena Baerbock erklären, wie sie sich die Zukunft der transatlantischen Beziehungen vorstellt.