Bundesaußenministerin Baerbock erstmals seit Kriegsbeginn in der Ostukraine

In einer geheimen Aktion reist Außenministerin Annalena Baerbock in das im September befreite Gebiet Charkiw in der Ostukraine. Sie will damit auch ein Zeichen Richtung Moskau setzen.

© Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv „In diesem Kriegswinter den Platz der Ukraine in unserer europäischen Familie nicht aus dem Blick verlieren“: Annalena Baerbock. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv

Von Jörg Blank, Andreas Stein und André Ballin, dpa