Empfehlung - Auto rast in Menschengruppe - Polizei vermutet Absicht

dpaKirk Hallam In einem mittelenglischen Dorf ist am Freitag ein Kleintransporter in eine Menschengruppe gerast, die auf die Essensausgabe einer Tafel wartete. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Menschen verletzt, zwei davon schwer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/auto-rast-in-menschengruppe-polizei-vermutet-absicht-306230.html