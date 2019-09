Empfehlung - Australische Städte wegen Dürre bald ohne Grundwasser

dpaSydney Ortschaften im Bundesstaat New South Wales wie Dubbo, Cobar, Nyngan und Narromine werden zu Weihnachten auf Trinkwasser-Lieferungen für ihre Einwohner angewiesen sein, sollte im jetzigen australischen Frühling kein Regen fallen, warnte die Regierungsbehörde WaterNSW in einer Studie. Mit der Trockenheit im vierten Jahr in Folge erlebt der Kontinentstaat die schlimmste Dürre seiner Geschichte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/australische-staedte-wegen-duerre-bald-ohne-grundwasser-318717.html