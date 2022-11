/ Lesedauer: ca. 2min Ausbildungseinsatz Außenminister entscheiden über Ukraine-Militärtraining

Dutzende deutsche Soldatinnen und Soldaten sollen sich in den kommenden Monaten an einem neuen Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte beteiligen. In den nächsten Tagen dürfte es losgehen.