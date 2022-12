/ Lesedauer: ca. 2min Afghanistan Außenminister aus zwölf Ländern verstärken Druck auf Taliban

Seit ihrer Machtübernahme in 2021 haben die Taliban die Frauenrechte in Afghanistan enorm eingeschränkt. Zuletzt wurden Frauen, die in NGOs arbeiten, suspendiert. Der Druck von außen erhöht sich nun.

© Oliver Weiken/dpa Die Taliban schränken Frauenrechte im Land stark ein. Foto: Oliver Weiken/dpa

Von dpa