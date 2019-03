Empfehlung - Ausschreitungen wegen Gebet von Frauengruppe an Klagemauer

dpaTel Aviv Zwei Frauen seien verletzt worden, hieß es in einer Stellungnahme am Freitag. Die Polizei sprach dagegen zunächst lediglich von „Spannungen“ und „Flüchen“. Später hieß es, ein Teil der Frauengruppe habe im Zentrum des Platzes offenbar bewusst versucht, Auseinandersetzungen zu provozieren. Weil der Platz so voll gewesen sei, sei es vereinzelt zu Konfrontationen gekommen. Die Sicherheitskräfte hätten die Gruppen getrennt. Die „Frauen der Mauer“ hätten daraufhin am südlichen Teil der Klagemauer ihre Gebete fortgesetzt. Der Ort ist die heiligste Stätte für Juden weltweit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/ausschreitungen-wegen-gebet-von-frauengruppe-an-klagemauer-285607.html