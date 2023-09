/ Lesedauer: ca. 4min Parteien Ausblick auf Landtagswahlen: Ampel-Test und zwei K-Fragen

Ob sich der Frust über die Regierungspolitik auch in Wahlergebnissen niederschlägt, wird sich am 8. Oktober in Hessen und Bayern zeigen. Bundespolitisch geht es aber noch um viel mehr.

© Arne Dedert/dpa Wahlplakate der Spitzenkandidaten Boris Rhein (CDU), Nancy Faeser (SPD) und Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen): Wer macht in Hessen das Rennen? Foto: Arne Dedert/dpa

Von Michael Fischer, Andrea Löbbecke und Marco Hadem, dpa