Fridays for Future Aufruf zu Klimaprotest weltweit - 250 Orte in Deutschland

2018 setzt sich Greta Thunberg erstmals zu einem „Schulstreik fürs Klima“ vor das Parlament in Stockholm. Inzwischen demonstrieren regelmäßig Tausende. Nun steht der erste Aktionstag in diesem Jahr an.

© Fabian Sommer/dpa Allein in Deutschland sind 250 Aktionen zu den heutigen Klimaprotesten geplant. Foto: Fabian Sommer/dpa

Von dpa