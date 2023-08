/ Lesedauer: ca. 2min Geheimdienst Aufkleber für Wagner-Truppe: Polen nimmt zwei Russen fest

Die Wagner-Kämpfer in Belarus sorgen in Polen für Nervosität. Zuletzt tauchten in Krakau und Warschau etliche Anwerbe-Aufkleber für die Söldnergruppe auf. Der Geheimdienst nimmt nun zwei mutmaßliche Agenten fest.

© Uncredited/Prigozhin Press Service/AP/dpa/Archiv Wagner-Truppen haben nach dem gescheiterten Aufstand gegen Moskau in Belarus ihr Lager aufgeschlagen. Foto: Uncredited/Prigozhin Press Service/AP/dpa/Archiv

Von dpa