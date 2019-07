Empfehlung - Aufatmen nach Brand - Bewohner von Alt Jabel dürfen zurück

dpaLübtheen Fast eine Woche nach Ausbruch des verheerenden Waldbrandes in Südwestmecklenburg durften am Samstag die letzten 260 Bewohner des Ortes Alt Jabel in ihre Häuser zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/aufatmen-nach-brand-bewohner-von-alt-jabel-duerfen-zurueck-306375.html