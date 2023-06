/ Lesedauer: ca. 2min Umweltpolitik Atommüllendlager Schacht Konrad verzögert sich erneut

In Salzgitter soll das erste genehmigte Endlager für Atommüll in Deutschland entstehen. Doch so schnell wie geplant - nämlich bis 2027 - wird das ehemalige Eisenerzbergwerk nun doch nicht bereit stehen.

© Mia Bucher/dpa Ein Fass mit der Aufschrift „Back to sender“ und einem Atomzeichen steht vor einem Haus in der Ortschaft Bleckenstedt bei Salzgitter in der Nähe vom Schacht Konrad. Foto: Mia Bucher/dpa

Von dpa