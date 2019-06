Empfehlung - Arzt soll Kinder an Uni-Klinik sexuell missbraucht haben

dpaHomburg Es bestehe der Verdacht, dass er in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie „nicht medizinisch notwendige Untersuchungen“ im intimen Bereich an Kindern vorgenommen habe, „die als Routinemaßnahmen dargestellt wurden“, sagte ein Kliniksprecher am Montag im Homburg. Der Mediziner wurde 2014 entlassen. Ermittlungen gegen ihn wurden nach seinem Tod im Jahr 2016 eingestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/arzt-soll-kinder-an-uni-klinik-sexuell-missbraucht-haben-303887.html