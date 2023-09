/ Lesedauer: ca. 2min Konflikte Armenien will Militärmanöver mit USA abhalten

Das von Armenien und den USA geplante Manöver löst Unbehagen im Kreml aus. Die Spannungen in der Region Berg-Karabach halten an und Armenien sucht westliche Unterstützung in der Lösung des Konflikts.

© Sergei Grits/AP/dpa Die beiden ehemals sowjetischen Länder Armenien und Aserbaidschan kämpfen seit Jahrzehnten um die Region Berg-Karabach Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Von dpa