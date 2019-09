Arbeitsminister Heil offen für Kompromisse bei Grundrente

Es ist ein „unfertiger“ Haushalt, den der Bundestag in dieser Woche in erster Lesung beraten hat. Denn die Bundesregierung will bald eine Strategie für mehr Klimaschutz vorlegen, die Milliarden kosten könnte. Bei einem anderen wichtigen Projekt könnte es Bewegung geben.