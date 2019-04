Empfehlung - Arbeitsfortschritt bei „Gorch Fock“-Sanierung sehr gering

dpaBerlin Der Arbeitsfortschritt an Bord des Segelschulschiffes sei „sehr gering und liegt deutlich hinter den Erwartungen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung zurück“, berichtet die „Welt am Sonntag“ aus einem internen Schreiben der von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eingesetzten „Task Force Instandsetzungsvorhaben“ an Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer. Das Schreiben stammt demnach vom 4. April.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/arbeitsfortschritt-bei-gorch-fock-sanierung-sehr-gering-290804.html