Diplomatie Appell an das Herz Amerikas - Sanfte Töne Selenskyjs

Ein Wort sagt Wolodymyr Selenskyj bei diesem Besuch in den USA besonders oft: Danke. Der Ukrainer sagt Danke im Weißen Haus, im Senat, im Repräsentantenhaus - und in einer Rede an die Menschen im Land.

© Stephanie Scarbrough/AP Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena Selenska sprechen im Gebäude des Nationalarchivs in Washington. Foto: Stephanie Scarbrough/AP

Von Christiane Jacke, Magdalena Tröndle und Julia Naue, dpa