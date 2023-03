/ Lesedauer: ca. 2min Protestaktion Anklage nach Farbattacke von Klimaaktivisten bei Grünen

Sie richteten am Gebäude der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin einen Schaden von etwa 20.000 Euro an. Nun müssen sich zwei Klimaaktivisten vor Gericht verantworten.

© Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa Klimaaktivisten beschmieren Anfang November vergangenen Jahres die Parteizentrale von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin. Foto: Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa

Von dpa