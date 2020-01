Empfehlung - Anhänger von Linken und AfD vertrauen Polizei am wenigsten

dpaBerlin Knapp die Hälfte (47 Prozent) jener Befragten, die der Linken nahestehen, gab bei einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos an, man stimme der Aussage „Ich vertraue der Polizei in Deutschland“ voll und ganz oder eher zu. Bei Anhängern der AfD war dieser Wert mit 57 Prozent ebenfalls recht niedrig. Ipsos befragte in der vergangenen Woche 1000 Menschen in Deutschland und fragte dabei auch nach der Identifikation mit Parteien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/anhaenger-von-linken-und-afd-vertrauen-polizei-am-wenigsten-339553.html