/ Lesedauer: ca. 3min Reaktionen in Deutschland Angriff auf Israel: Forderungen nach sofortigen Konsequenzen

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben nach der Gewalt aus Gaza gegen Israel die Gefährdung jüdischer und israelischer Einrichtungen in Deutschland verstärkt in den Blick genommen.

© Fabian Sommer/dpa Polizeifahrzeuge stehen vor einer Synagoge in Berlin. Foto: Fabian Sommer/dpa

Von dpa