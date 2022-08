/ Lesedauer: ca. 2min Ukraine Angriff auf Gefangenenlager: UN kündigen Untersuchung an

In einem Kriegsgefangenenlager in der Ostukraine waren in der vergangenen Woche 50 Inhaftierte getötet worden. Die Ukraine und Russland beschuldigen jeweils den anderen. Nun kündigt die UN eine Untersuchung an.