Empfehlung - Amoklauf in Thailand: Soldat tötet mindestens 14 Menschen

dpaBangkok Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 14 Menschen getötet. Sicherheitskräfte bemühten sich um die Festnahme des Schützen, der in einem Einkaufszentrum mehrere Geiseln genommen haben soll, wie das Militär am Samstag mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/amoklauf-in-thailand-soldat-toetet-mindestens-14-menschen-343325.html