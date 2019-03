Empfehlung - Algerische Regierungsmaschine landet in Genf

dpaAlgier Eine algerische Regierungsmaschine ist am Sonntagmorgen in Genf gelandet. Das nährt Spekulationen, der altersschwache algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika könnte nach rund zweiwöchiger medizinischer Behandlung in der Schweiz wieder in sein Land zurückkehren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/algerische-regierungsmaschine-landet-in-genf-285842.html