Demonstrationen Aktionen von Klimaaktivisten zum Start des Osterverkehrs

Erneuter Protest von Klimaaktivisten an drei wichtigen Verkehrspunkten in Hamburg - und das ausgerechnet zum Start des Oster-Reiseverkehrs. Eine Aktion gibt es auch am Elbtunnel.

© Daniel Bockwoldt/dpa Klimaaktivisten haben sich auf der Fahrbahn der Autobahn 7 festgeklebt und blockieren so die Zufahrt des Elbtunnels in Richtung Norden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Von dpa