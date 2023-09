/ Lesedauer: ca. 3min Bayern Aiwanger bleibt auch nach Entschuldigung unter Druck

In der Flugblatt-Affäre versucht es Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger mit einer Entschuldigung und einem Gegenangriff. Doch die Kritik an dem Freie-Wähler-Chef hält an.

© Tobias C. Köhler/dpa Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Foto: Tobias C. Köhler/dpa

Von dpa