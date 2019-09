Empfehlung - Airlines haften bei umgekipptem Kaffee im Flugzeug

dpaLuxemburg Bei Verletzungen durch jedes an Bord oder beim Ein- und Aussteigen plötzlich eintretende Ereignis, das der Fluggast nicht verursacht habe, könne die Fluglinie haftbar gemacht werden, befand der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH), Henrik Saugmandsgaard Øe, in Luxemburg (Rechtssache C-532/18).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/airlines-haften-bei-umgekipptem-kaffee-im-flugzeug-320718.html