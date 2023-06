© Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

AfD-Kandidat Hannes Loth (AfD) will in Sachsen-Anhalt Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz werden. Die Stichwahl ist am Sonntag. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa