Landtagswahlen AfD in Thüringen vorn, Kretschmer punktet in Sachsen

Die Landtagswahlen rücken näher: In Sachsen setzt sich die CDU an die Spitze, in Thüringen bleibt die AfD vorn und es könnte ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei geben.

© Hendrik Schmidt/dpa Der Wahlkampf läuft auch Hochtouren. In drei Wochen wird in Sachsen und Thüringen gewählt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Von dpa