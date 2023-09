/ Lesedauer: ca. 2min Wahlen AfD-Erfolgsserie bricht ab - Gedenkstättenleiter besorgt

In Nordhausen wollte die AfD ihr drittes bedeutendes kommunales Amt holen. Am Ende gewann der Amtsinhaber. In zwei Wochen gibt es eine erneut eine Stichwahl in einem ostdeutschen Bundesland.

© Matthias Bein/dpa Jörg Prophet ist bei der Oberbürgermeisterwahl gescheitert. Foto: Matthias Bein/dpa

Von dpa