Empfehlung - Abschaffung der Stichwahl in NRW war verfassungswidrig

dpaMünster Die Abschaffung der Stichwahl bei Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen durch die CDU/FDP-Koalition war verfassungswidrig. Das hat der Verfassungsgerichtshof des Landes am Freitag in Münster entschieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/abschaffung-der-stichwahl-in-nrw-war-verfassungswidrig-335772.html