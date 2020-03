Empfehlung - 6,5 Prozent mehr Gehalt für Uniklinik-Ärzte

dpaHannover Rund 20.000 Ärztinnen und Ärzte an 23 Unikliniken erhalten künftig mehr Gehalt. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) einigten sich am Samstag auf eine Erhöhung um insgesamt 6,5 Prozent in drei Stufen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/65-prozent-mehr-gehalt-fuer-uniklinik-aerzte-346913.html