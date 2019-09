Empfehlung - 63 Festnahmen bei Ausschreitungen in Hongkong

dpaHongkong Unter ihnen sei ein 13-Jähriger mit zwei Brandsätzen gewesen, berichtete die Polizei. Er sei in einer U-Bahnstation aufgegriffen worden. „Ich muss hervorheben, dass Benzinbomben sehr gefährlich sind“, sagte Chefinspektor Yeung San-pong. Gerade wenn sie in der U-Bahn-Station oder in Zügen eingesetzt würden, seien sie eine große Gefahr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/63-festnahmen-bei-ausschreitungen-in-hongkong-316395.html