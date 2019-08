Empfehlung - 31 Afghanen aus Deutschland nach Kabul abgeschoben

dpaKabul Ungeachtet anhaltender Gewalt in Afghanistan ist ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul eingetroffen. 31 Männer waren laut Behörden an Bord des Fluges aus Frankfurt/Main.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/31-afghanen-aus-deutschland-nach-kabul-abgeschoben-315605.html