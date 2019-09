Empfehlung - 21-Jähriger fährt auf S-Bahn-Dach mit und fängt Feuer

dpaFrankfurt/Main Demnach kletterte der Mann am Sonntagmorgen gegen halb sieben am Hauptbahnhof Frankfurt auf das Dach des Zuges. Während der Zug durch einen S-Bahn-Tunnel fuhr, kam der 21-Jährige an die Oberleitungen und ging in Flammen auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/21-jaehriger-faehrt-auf-s-bahn-dach-mit-und-faengt-feuer-319981.html